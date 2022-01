Ao todo, seis pessoas já morreram em decorrência da síndrome gripal - Internet

Ao todo, seis pessoas já morreram em decorrência da síndrome gripalInternet

Publicado 14/01/2022 13:08

Rio - Após o aumento do número de casos do vírus influenza e em meio à falta de estoque vacinal, a Prefeitura de Cabo Frio confirmou mais duas mortes pela doença no município. Ao todo, seis pessoas já morreram em decorrência da síndrome gripal na cidade.

A causa dos óbitos foi oficializada após os resultados dos exames de detecção, que são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN), no Rio. Somente em dezembro, 6.487 pessoas infectadas foram atendidas, o que representa um aumento de 307,21% em relação ao mês anterior.

Em 2021, a campanha de vacinação contra a gripe imunizou cerca de 72 mil pessoas no município. No mesmo ano, o censo do IBGE contabilizou cerca de 230 mil habitantes na região. De acordo com a Prefeitura, a cobertura vacinal ocorreu de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Governo Federal e distribuídas pelo Governo do Estado.

A previsão é a de que novas doses da vacina cheguem em Cabo Frio a partir de março. Em nota, a Prefeitura reforçou a necessidade de que os cuidados contra a transmissão da doença sejam mantidos, como a realização do distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos.

Em caso de sintomas leves, é indicado que o cidadão procure a unidade de saúde do bairro em que é cadastrado para ser atendido pela equipe de Saúde da Família. Já em casos emergenciais, o morador deve se dirigir às unidades de atendimento de emergência, como as UPAs do município.