Governador Cláudio Castro em evento de inauguração da Operação Segurança Presente em Itaboraí - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/01/2022 14:08 | Atualizado 14/01/2022 15:39

Rio - O governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou, nesta sexta-feira (14), uma base da Operação Segurança Presente em Itaboraí e ampliou o programa já existente em Queimados. As operações serão feitas diariamente nos dois municípios da Baixada Fluminense por vinte e três policiais militares de carro, moto ou a pé, das 6h às 22h.



O Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade, que complementa a atuação da Polícia Militar e conta com um efetivo de agentes civis, policiais e assistentes sociais. O objetivo do programa é reduzir os índices de criminalidade, ajudar no reordenamento da cidade e garantir a segurança dos moradores. Em Itaboraí, a nova base fica na Rua Doutor Mendonça Sobrinho, número 129, no Centro da cidade. Já em Queimados, a unidade fica na Praça do Eucalipto.



"Investir em segurança produz desenvolvimento, crescimento e qualidade de vida", afirmou Cláudio Castro em seu perfil no Instagram. "Trazer o Segurança Presente para Itaboraí é reforçar a proteção de todo o Rio de Janeiro e continuar com nosso compromisso de estar perto das pessoas."



A coordenadora do Itaboraí Presente, capitã Meriele, apareceu nas redes sociais do programa antes da inauguração para dar boas-vindas. "Viemos para reforçar a segurança da região. Agora a população de Itaboraí já pode contar com o serviço de qualidade que existe em outros locais do Rio de Janeiro. Contem com a gente", contou.



Major Rocha, coordenador da Operação Segurança Presente no município de Queimados, disse que a população de Queimados pode confiar no trabalho dos policiais, que têm uma filosofia de abordagem cidadã. "Tenho certeza que teremos uma sensação muito maior de segurança e acolhimento", afirmou.

Base em Campos

Castro e o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, vão participar da inauguração da Operação Segurança Presente em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. O evento ocorre neste sábado (15), às 10h. O reforço no policiamento acontecerá diariamente, das 6h às 22h, por 72 policiais militares. O patrulhamento será feito nas áreas comerciais e residenciais do Centro e nos bairros da Pelinca, Parque Calabouço e Guarus. A base da Operação ficará na Rua do Ouvidor, 174, no Centro de Campos.



O programa 'RJ para Todos', da Secretaria de Estado de Governo, estará no município de Campos atuando em serviços como a emissão de documentos, balcão de empregos, direitos do consumidor e tratamentos voltados a saúde e ao bem-estar da população.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes