Uma equipe da Comlurb trabalha, nesta segunda, no escoamento de um bolsão d'água na Estrada do Itanhangá - Reprodução Twitter

Uma equipe da Comlurb trabalha, nesta segunda, no escoamento de um bolsão d'água na Estrada do ItanhangáReprodução Twitter

Publicado 14/01/2022 13:43 | Atualizado 14/01/2022 13:43

Rio - Companhia de limpeza urbana, a Comlurb divulgou um comunicado à população do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (14) pedindo a colaboração dos cariocas por conta do desfalque dos profissionais de limpeza urbana, afastados por covid-19. Além da sobrecarga com a alta taxa de contágio por coronavírus no serviço essencial, os garis também enfrentam aumento de trabalho em decorrência do alto volume de chuvas neste mês de janeiro.

"A Comlurb do Riolurb informa que, como todas as categorias essenciais que nunca pararam de trabalhar durante a pandemia, a dos profissionais de limpeza urbana está sofrendo com a alta taxa de contaminação nesta nova onda de Covid-19. A Companhia pede a colaboração da população em relação ao lixo e para manter a cidade limpa, uma vez que está trabalhando com um efetivo menor de garis. Além disso, a Comlurb está lidando com a sobrecarga de trabalho em decorrência do alto volume de chuvas no período, que acelera o crescimento do mato e obriga o desvio de garis da rotina de serviços para o atendimento de emergências da cidade", diz parte do texto divulgado pela empresa pública do Rio.



O comunicado também ressalta a importância da população respeitar dia e horário da coleta domiciliar. Especialmente em caso de fortes chuvas, é necessário aguardar o caminhão passar, descartar o lixo corretamente nas lixeiras e utilizar o Serviço de Remoção Gratuita pelo whatsApp 3460-1746.

A companhia ressalta que não há nenhum risco de paralisação dos serviços, mas o momento requer empatia da população com a categoria que trabalha incessantemente para manter o Rio de Janeiro limpo, não sobrecarregando os profissionais que estão nas ruas até o retorno dos colegas.

A Comlurb diz que acompanha todos os casos de Covid na empresa e segue os protocolos das autoridades quanto a afastamento e medidas de proteção.