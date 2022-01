Procedimentos eletivos serão suspensos por 30 dias - Gabriel Mendes /Divulgação PMDC

Procedimentos eletivos serão suspensos por 30 diasGabriel Mendes /Divulgação PMDC

Publicado 14/01/2022 14:11

Rio - A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado anunciaram, nesta sexta-feira, que irão interromper todas as cirurgias em hospitais e unidades de saúde da rede pública municipal e estadual. A medida suspende por 30 dias os procedimentos de maior complexidade, devido ao risco de contágio de covid-19 nessas unidades.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os hospitais administrados pelo governo tem 20% da sua força de trabalho afastada de suas atividades por conta de diagnósticos de covid-19. A decisão de suspender os procedimentos deve amenizar o impacto da falta desses profissionais da saúde, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos e equipe administrativa.

No município, o número de profissionais afastados no último mês, entre a semana passada e dezembro, foi de 5,5 mil profissionais de saúde estavam afastados de suas atividades por diagnósticos de síndromes gripais, entre covid-19 e influenza. O número representa 20% da equipe que atua na rede municipal.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, os 92 municípios do Rio devem aderir a suspensão para evitar o agravamento da pandemia. A medida começa a valer já a partir da próxima segunda-feira, dia 17.