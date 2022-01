O Projeto Botinho acontece desde 1963, no período de férias escolares - Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 14/01/2022 15:17

Rio - O Projeto Botinho 2022, organizado pelo Corpo de Bombeiros do Rio, reabrirá na segunda-feira (17) em um cerimônia no 2° Agrupamento Marítimo, na Barra da Tijuca. A iniciativa é uma tradicional colônia de férias destinadas a crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade. Para participar, os interessados só precisam comparecer as aulas, que se extendem por vários municípios do estado.

Por causa da pandemia, as atividades do projeto haviam sido suspensas em 2021, retornando só agora, em 2022. Para esta edição, são esperadas cerca de quatro mil crianças e adolescentes, que participarão, até o dia 28 de janeiro, de atividades físicas na areia, aulas sobre preservação ambiental, além de receberem orientações sobre as condições do mar e primeiros-socorros. A iniciativa é realizada em parceria com o Sesc-RJ e tem o apoio da Fundação Artur Leão (Fabom).



O Projeto Botinho acontece desde 1963, é gratuito e tem por objetivo promover a interação social entre os participantes. Os alunos são divididos em três turmas: Golfinho, de 7 a 10 anos; Moby Dick, de 11 a 14 anos; e Tubarão, de 15 a 17 anos.



Locais do projeto:



1º GMar - Botafogo - Praia do Flamengo (em frente ao Posto 02)

DBM 2/M - Piscinão de Ramos - Piscinão de Ramos (em frente ao quartel)

2º GMar - Barra da Tijuca - Praia da Barra da Tijuca (Av. do Pepê, 610 - em frente ao quartel)

DBM 3/M - Recreio dos Bandeirantes - Praia do Recreio (Posto 12 - Praça Tim Maia)

DBM 4/M - Barra de Guaratiba - Praia da Restinga (CAEX - Estrada Roberto Burle Marx, 9140)

3º GMar - Copacabana - Praia de Copacabana (Posto 06 - ao lado da Colônia de Pescadores)

4º GMar - Itaipu - Praia de Itaipu (Praça Doutor Viçosa Jardim - ponto final da linha de ônibus 38)

Praia de Piratininga - (Av. Almirante Tamandaré, em frente ao nº 97 - ponto final da linha 39 de ônibus)

Praia de Itaipuaçu - (Av. Beira Mar, s/nº, entre a Rua 1 e o quiosque Sobre as Ondas)

Praia de Ponta Negra - (Av. Litorânea, s/ nº, Canto - em frente ao Quiosque do Beto)

5º GBM - Campos dos Goytacazes - Praia de Farol de São Tomé

DBM 3/5 - São João da Barra - Praia de Atafona

9º GBM - Macaé - Praia de Cavaleiros (Av. Atlântica, s/n - em frente ao Posto 2 Cavalheiro)

DBM 2/9 - Rio das Ostras - Praia - Costa Azul (Av. Costa Azul s/n - em frente ao posto Base Costa Azul)

10º GBM - Angra dos Reis - Praia Grande (Estrada do Contorno / depois do Colégio Naval)

DBM 2/10 - Ilha Grande - Praia do Abraão (Ilha Grande)

DBM 4/10 - Mangaratiba - Praia do Saco (Av. Rio de Janeiro - Mangaratiba)

DBM 2/13 - Sepetiba - Vila Olímpica Oscar Schimidt (Estrada do Matadouro, s/n - Sta. Cruz - RJ)

18º GBM - Cabo Frio - Praia do Forte (Av. do Contorno - em frente à Praça das Águas) e Praia de Santo Antônio (Av. Beira Mar - em frente ao posto GV)

DBM 1/18 - São Pedro da Aldeia - Praia do Centro (RJ 140 - em frente à rodoviária)

DBM 2/18 - Armação dos Búzios - Praia de Geribá (Praia de Geribá -canto direito - em frente ao shopping 5000)

19º GBM - Ilha do Governador - Praia da Bica (em frente ao restaurante Rei do Bacalhau)

26º GBM - Paraty - Praia do Pontal (Av. Orlando Carpinelli, Pontal - Paraty)

DBM 1/26 – Mambucaba - Praia de Mambucaba (Av. Brasil S/Nº, Vila Residencial de Mambucaba – Paraty - em frente ao posto de guarda-vidas)

27º GBM - Araruama - Praia Seca (Av. Colombo, 1798 - Praia do Dentinho, Praia Seca)

DBM 1/27 – Saquarema - Praia da Vila (Av. Ministro Salgado Filho, 148 - Praia da Vila, Saquarema)