Revitalização dos arcos começaram nesta semana - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 14/01/2022 18:48

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, começou, nesta semana o serviço de revitalização de um dos símbolos cariocas: os Arcos da Lapa. O monumento, que não recebia manutenção há mais de cinco anos, vai passar por raspagem, limpeza e caiação, a fim de recuperar o tom intenso de branco que lhe é característico.

O trabalho, previsto para ser concluído ao fim do primeiro semestre de 2022, está sendo executado pela Gerência de Monumentos e Chafarizes. Para começar, as equipes farão a retirada das pichações espalhadas em vários pontos do monumento, além de remover o limo que se formou em alguns trechos da superfície, por conta da umidade provocada pelas chuvas. A área do entorno dos Arcos, como o passeio em pedras portuguesas, também será recuperada.

A secretária de Conservação, Anna Laura Secco, fala dos cuidados necessários durante a revitalização.

“Estamos trabalhando em um bem tombado, que é muito amado pelos cariocas e um dos monumentos mais visitados por turistas do mundo inteiro”, afirma. “É um serviço que exige atenção aos mínimos detalhes. Para o acabamento na cor branca, por exemplo, não pode ser usada tinta, mas sim cal virgem, que permite que o monumento respire e não se deteriore por trás da pintura”, explica ela.

Perguntada pelo DIA, Anna esclareceu que a obra deve ficar pronta no fim do primeiro semestre. "Antes da pintura, vamos retirar pichações e remover o limo acumulado, além de fazer raspagem e limpeza. A etapa final é a caiação. É a aplicação de cal virgem que faz os Arcos terem aquele branco inconfundível. A cal virgem permite que o monumento respire e não se deteriore por trás da pintura. Também faremos a recuperação do entorno dos Arcos, como o passeio em pedras portuguesas".

A secretária disse também que a revitalização está orçada em R$ 1,3 milhão. Além disso, afirmou que ações estão previstas também em locais como a Quinta da Boa Vista e o Passeio Público. "Esses projetos ainda estão em fase de levantamento orçamentário. Os cariocas não perdem por esperar, teremos muitas novidades", finalizou.