Ele foi conduzido para a 125ª DP, onde permanece preso à disposição da JustiçaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/01/2022 15:17

Rio - Policiais civis prenderam na manhã desta quinta-feira dois irmãos que atuavam como traficantes e são acusados de praticarem homicídios e roubos em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A prisão aconteceu durante uma operação no Morro do Limão, com o objetivo de capturar a dupla.



Os irmãos Yago da Silva Rangel e Thiago da Silva Rangel forma capturados na Rua das Laranjeiras. De acordo com a Polícia Civil, contra eles constavam, respectivamente, um mandado de prisão temporária pelo crime de roubo e um de prisão preventiva pelo crime de homicídio.

Os irmãos possuem passagens criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubos, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde o caso foi registrado.