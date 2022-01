Muro que desabou fica na rua Alexandre Herculano, em Vilar dos Teles - Reprodução redes sociais

Muro que desabou fica na rua Alexandre Herculano, em Vilar dos TelesReprodução redes sociais

Publicado 20/01/2022 16:35 | Atualizado 20/01/2022 16:38

Rio- Um muro de uma residência que fica em uma encosta desabou em cima de dois homens na tarde desta quinta-feira (20), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



As vítimas tentavam fazer uma contenção, quando o muro veio abaixo, por volta de 12h. O desabamento aconteceu na rua Alexandre Herculano, na localidade Parque Cruz Alta, em Vilar dos Teles.



Um dos trabalhadores, identificado como Denilson M. Cruz, 51 anos, chegou a ser resgatado alguns minutos depois, mas não resistiu e morreu no local do acidente.

A outra vítima, Cláudio Miguel Bezerra de Freitas, 53 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, afirma que o paciente deu entrada na unidade às 13h27. No primeiro atendimento, o paciente relatou dor torácica, coluna dorsal, lombar e bacia. Ele realizou tomografias de tórax, abdômen e pelve. Segundo a nota enviada pela SMS, Cláudio Miguel foi avaliado pela cirurgia geral com algumas fraturas na região do tórax e bacia.

"A direção da unidade informa que, no momento o paciente segue lúcido, orientado, medicado com fortes dores. Foi solicitado avaliação da ortopedia e neurocirurgia".

O resgate foi realizado por bombeiros do quartel de São João de Meriti, com apoio dos quarteis de Duque de Caxias, Barra da Tijuca e Magé.

Em 2019, um caso semelhante também deixou uma vítima fatal no município da Baixada Fluminense. Uma mulher morreu após um muro, que cercava uma residência em uma encosta, cair sobre ela. Quando ela passava pela calçada, na Avenida Getúlio de Moura, no Centro, parte de concreto caiu por cima da vítima que morreu na hora.

A Prefeitura de São João de Meriti informou que a obra em Vilar dos Teles não tinha licença para ocorrer e que policiais da delegacia do município, a 64ª DP, estão no local para apurar quem são os responsáveis pela queda do muro e morte de um trabalhador. A Defesa Civil interditou o imóvel.