Prisão foi feita por agentes da 14ª DP (Leblon) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 20/01/2022 16:34 | Atualizado 20/01/2022 16:36

Rio - Agentes da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (19), um homem, que não teve a identificação revelada, suspeito de roubar uma residência no Leblon, Zona Sul da cidade, e fazer uma funcionária refém. Com ele, foi apreendido um relógio avaliado em R$ 60 mil. A prisão aconteceu na comunidade do Terreirão, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

De acordo com os policiais, o criminoso era considerado foragido da Justiça, uma vez que não retornou ao sistema prisional após receber indulto de Natal, no mês passado. Ele também foi identificado como autor de um outro roubo ocorrido no dia 10 de janeiro deste ano, também no Leblon.

Ainda segundo as investigações, o homem possui mais de dez anotações criminais por furtos e roubos a residências. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.