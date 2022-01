Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa (Navir) - Nelson Perez/SEDSODH

Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa (Navir)Nelson Perez/SEDSODH

Publicado 20/01/2022 17:08 | Atualizado 20/01/2022 17:14

Rio - Um pesquisa do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontou que no ano de 2021 houve 33 ocorrências de crimes por intolerância religiosa no estado do Rio, o que representa dez casos a mais se comparado ao ano anterior (2020). De acordo com os dados, as delegacias da Secretaria de Polícia Civil fizeram 1.564 registros de ocorrência de crimes que podem estar relacionados à intolerância religiosa no ano passado, ou seja, mais de 4 casos por dia.

Ainda segundo o ISP, estão incluídos os casos de injúria por preconceito (1.365 vítimas); e preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional (166). Vale lembrar que a tipificação criminal é determinada pela ridicularização pública, impedimento ou perturbação de cerimônia religiosa.

Como denunciar



Os crimes de injúria racial, ultraje a culto e racismo podem ser denunciados em qualquer delegacia. O estado do Rio conta ainda com a Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que é especializada no atendimento de vítimas de racismo, homofobia e intolerância religiosa.

A unidade funciona no Centro do Rio, na Rua do Lavradio, número 155). Os registros também podem ser feitos pela Delegacia Online da Secretaria de Estado de Polícia Civil (https://dedic.pcivil.rj.gov.br/).