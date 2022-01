Os agentes da DHBF investigam o caso - Armando Paiva

Publicado 20/01/2022 17:48

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso de um corpo encontrado no interior de um veículo carbonizado, na Rua doutor Luiz Carlos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Vizinhos e amigos de Natália Amanda Brasil, de 33 anos, alegam que ela seria a vítima no interior do carro. A mulher foi vista pela última vez na terça-feira ao sair da estação de trem de Nova Iguaçu, acompanhada pelo marido, que havia ido buscá-la.



Segundo relatos, o companheiro da vítima é uma pessoa violenta que já havia agredido a mulher e os filhos dela. O homem deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu na terça-feira com queimaduras nos braços e pernas. Uma amiga de Natalia diz que o veículo foi encontrado por moradores na terça, mas que a polícia não foi ao local conferir a ocorrência de imediato.



“A polícia não se preocupa. Aqui a Baixada Fluminense, meu bairro, o Cerâmica, é um bairro largado pela justiça, pela polícia, pelo poder público, pela saúde. Aqui é tudo largado, a gente não tem ninguém que olhe por nós não”, desabafou.



Natália tinha quatro filhos, uma menina de 15 anos e outra de dois e dois meninos, um de 13 e outro de 11 anos. Segundo a amiga da vítima, a família de Natalia foi acionada a realizar o reconhecimento do corpo da mulher, mas que os agentes decidiram por fazer um exame de DNA para atestar a identidade da mulher.

Questionada sobre o carro encontrado, a PM se ateve a dizer que a investigação está a cargo da DHBF. Já a Polícia Civil disse que diligências estão sendo realizadas e nenhuma linha de investigação está descartada.