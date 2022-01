Criminoso foi levado para a 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) - Divulgação/Polícia Civil

Criminoso foi levado para a 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) Divulgação/Polícia Civil

Publicado 20/01/2022 18:17 | Atualizado 20/01/2022 18:22

Rio - Um traficante da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, foi preso nesta quinta-feira (20), na Praia do Recreio, também na Zona Oeste da cidade, após subornar policiais do programa Segurança Presente, na tentativa de fugir da prisão. Os agentes do Recreio Presente chegaram ao criminoso após uma denúncia anônima, realizaram buscas na região e ele foi encontrado próximo ao Posto 12.

De acordo com o Segurança Presente, o traficante não quis revelar o verdadeiro nome aos policiais e chegou a passar dados do irmão gêmeo. Ao perceber que seria levado para a delegacia, o criminoso ofereceu R$ 100 mil para os agentes. Ele foi encaminhado para a 42ª DP (Recreio), onde foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto, além de 18 passagens criminais, sendo 14 delas por roubo. O bandido foi encaminhado para a 16º DP (Central de Flagrantes).