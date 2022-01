Elza Soares, a homenageada da Mocidade: ovacionada na Avenida - Luciano Belford

Elza Soares, a homenageada da Mocidade: ovacionada na AvenidaLuciano Belford

Publicado 20/01/2022 18:29 | Atualizado 20/01/2022 18:31

Rio - A direção da Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou, na noite desta quinta-feira, luto oficial de três dias após a morte da cantora Elza Soares, aos 91 anos , que foi tema do enredo da escola em 2020, último ano de desfiles na Marquês da Sapucaí antes da pandemia de covid-19.

Em um post no Instagram, a agremiação de Padre Miguel lamentou a morte da artista. "És a ESTRELA! Seu povo esperou tanto pra revê-la! E reviu! Reviu o seu amor Independente passar na Avenida da forma mais linda possível! Você foi uma das maiores deste país. Só podemos agradecer por tudo.

Consternados! Essa é a nossa despedida! Obrigado, Deusa. NÓS NÃO VAMOS SUCUMBIR NUNCA!", diz a publicação.

Em outra postagem, a escola anunciou luto de três dias e o cancelamento de um ensaio técnico no sábado. "Em nome do presidente Flávio Santos e do vice-presidente Luiz Claudio Ribeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel, profundamente consternada, anuncia luto de três dias em virtude do falecimento da nossa grande eterna deusa, Elza Soares. O ensaio que aconteceria no próximo sábado, dia 22 de janeiro está cancelado."