Publicado 20/01/2022 18:45 | Atualizado 20/01/2022 18:50

Rio - A morte da cantora Elza Soares, nesta quinta-feira (20), aos 91 anos, no Rio de Janeiro , acontece no mesmo dia da do jogador Garrincha, seu companheiro por 17 anos. O atleta morreu no dia 20 de janeiro de 1983 em decorrência do alcoolismo. O casal se conheceu em 1962 e decidiu morar junto em 1966. Na nova casa, na Ilha do Governador, o relacionamento dos dois provocou a fúria dos fãs do atleta, que a acusaram de acabar com a vida de Garrincha.