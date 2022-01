Gabriel José Maggio Afonso, a mulher dele Natasha Nunes Fernandes e o PM Fábio Jansen dos Santos: mortos no Recreio dos Bandeirantes - REPRODUÇÃO

Publicado 21/01/2022 00:00 | Atualizado 21/01/2022 08:19

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital apura se um triplo homicídio, ocorrido na madrugada de ontem, na frente de uma boate, no Recreio dos Bandeirantes, tem relação com o Jogo do Bicho.

A reportagem apurou com fontes que conheciam o empresário Gabriel Afonso, 35 anos, que ele atuaria como um dos elos entre bicheiros e traficantes. Ele seria responsável pela instalação de máquinas caça-níqueis em comunidades do Comando Vermelho. As máquinas seriam instaladas mediante autorização dos criminosos locais, com pagamento de taxas semanais. No entanto, bicheiros teriam descoberto um desvio no dinheiro por parte do empresário e o sentenciado à morte. A informação está sendo apurada pela Delegacia de Homicídios da Capital.

De acordo com testemunhas, homens armados, de dentro de um carro, fizeram disparos contra o empresário, por volta das 4 horas da manhã. Ele morreu no local. Pelo menos dez disparos foram realizados. A mulher de Gabriel, Natasha Nunes Fernandes, e o policial militar Fábio Jansen dos Santos, que o acompanhavam, foram baleados e socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiram. O policial militar era lotado no 9ºBPM (Rocha Miranda) atuaria como segurança do empresário, em sua folga.

O empresário possui passagem pela polícia. Em julho de 2010 ele foi preso por suspeita de fazer parte de uma quadrilha que roubava dados de cartões de crédito de clientes de uma lanchonete na Ilha do Governador, com o sistema 'chupa-cabra'. Atualmente, ele trabalhava como empresário, sendo dono de uma lanchonete em Camorim, em Curicica.

A reportagem não localizou familiares do empresário ou advogados que já atuaram em sua defesa.