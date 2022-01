Correria assustou banhistas, mas a PM afirma que não houve ocorrências graves - Reprodução / TV Globo

Correria assustou banhistas, mas a PM afirma que não houve ocorrências gravesReprodução / TV Globo

Publicado 20/01/2022 19:48

Rio - Imagens de confusão e correria foram flagrados pela TV Globo durante o feriado desta quinta-feira, na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Com areias lotadas por conta do dia de sol, alguns banhistas relataram arrastão no local, por volta de 17h. No Twitter, pessoas que estiveram no local comentaram o princípio de tumulto.

"Não é apenas areia. Há casos diários de assaltos com uso de violência contra ciclistas e corredores na orla. Semana passada houve dois casos de arrastão reportados no Arpoador. Sensação é que a cidade está entregue", comentou um internauta.

Questionada, a PM informou que o comando da corporação empregou o planejamento previsto na Operação Verão. Segundo a corporação, equipes detectaram possíveis princípios de tumulto, com deslocamento repentino de pessoas, como no Arpoador, mas que policiais do 23° BPM (Leblon) estiveram presentes na região e não identificaram ações mais graves. Não houve registro de prisões ou apreensões na região.

"O policiamento seguirá intensificado no perímetro", completou a PM.