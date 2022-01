Elza alfineta movimento antirracista no país: "Aqui é manifestação que dá e passa", afirma - Reprodução do Instagram

Publicado 20/01/2022 20:02

Rio - O velório da cantora Elza Soares, que morreu na tarde desta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro, de causas naturais , será nesta sexta-feira (21), no Theatro Municipal, no Centro da cidade. De acordo com as primeiras informações, a cerimônia, inicialmente, deve ser fechada para familiares das 8h às 10h e aberta ao público das 10h às 14h.

O translado para o cemitério Jardim da Saudade de Sulacap será feito pelo carro do Corpo de Bombeiros com trajeto passando pela Av. Atlântica. O velório no cemitério, assim como o enterro, serão restritos aos familiares e amigos.

Elza, uma das maiores cantoras do país, tornou-se mundialmente conhecida por seu tom suavemente grave e levemente rouco da voz, o que a fez conquistar muitos prêmios ao longo da carreira, que seguiu com 34 discos. A intérprete faleceu no mesmo dia em que Garrincha, grande paixão de sua vida, 39 anos depois.

"É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim", disse a assessoria.

Elza Gomes da Conceição nasceu em 23 de junho de 1930, de família pobre na Favela Vila Vintém, Zona Oeste do Rio, em uma família de dez irmãos. Elza viveu uma infância de trabalho pesado, fazendo serviços domésticos e carregando latas d'água na cabeça desde muito nova. Aos 12 anos, foi obrigada pelo pai a casar-se com um amigo dele e foi vítima de constantes abusos e violência doméstica. Aos 13 deu à luz ao seu primeiro filme e aos 15 viveu uma enorme perda: seu segundo filho morreria de fome.