Homem foi preso por agentes da 12ªDP (Copacabana) - Google Maps

Homem foi preso por agentes da 12ªDP (Copacabana)Google Maps

Publicado 20/01/2022 20:00

Rio - Um homem acusado de feminicídio foi preso nesta quinta-feira (20), por agentes da 12ª DP (Copacabana). Ele foi capturado na comunidade da Babilônia, no Leme, Zona Sul do Rio, após trabalho de inteligência e monitoramento. O crime aconteceu em 12 de outubro de 2021. A vítima, que sofreu inúmeras lesões após ser espancada, chegou a ser levada para a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 10 dias depois.

De acordo com os agentes, parentes da vítima não fizeram o registro da ocorrência por medo de represália de traficantes da comunidade. Dias depois, um familiar fez uma publicação nas redes sociais afirmando a identificação do autor. No boletim médico da mulher constava, ainda, a informação de que ela teria sido agredida pelo companheiro. Durante a internação, a mulher chegou a confirmar a uma testemunha a autoria do crime e relatou um histórico de agressões.



Diante da movimentação realizada pela família da vítima e da repercussão do caso na comunidade, além de investigações realizadas pelos policiais, o criminoso planejava fugir da comunidade com destino ao Nordeste do país.



Contra o homem, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.