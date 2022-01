Cesar Maia - Renan Olaz/CMRJ

Cesar MaiaRenan Olaz/CMRJ

Publicado 20/01/2022 20:00 | Atualizado 20/01/2022 22:22

Rio - O ex-prefeito do Rio, Cesar Maia (DEM), de 76 anos, foi internado após ser diagnosticado com Covid-19. O atual vereador da cidade está internado no hospital Copa Star, em Copacabana. Segundo informações da equipe médica, Maia está internado por precaução, apenas para observar o quadro.

Maia, que também é pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (sem partido), está sob os cuidados da médica cardiologista Ludhmila Hajjar.



De acordo com informações do Metrópoles, a médica especialista no tratamento da Covid-19, na unidade DF Star, em Brasília, estreitou relacionamento com políticos nos últimos tempos. Entre os pacientes de Hajjar, está o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi atendido pela médica quando testou positivo para o coronavírus.

A cardiologista ainda atendeu o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o ministro Fábio Faria, das Comunicações, o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).