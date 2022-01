Rio, 29/09/2019, Rock in Rio, Show com Elza Soares, foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio, 29/09/2019, Rock in Rio, Show com Elza Soares, foto de Gilvan de Souza / Agencia O DiaGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 20/01/2022 20:48

Rio - O empresário da cantora Elza Soares, que faleceu na tarde desta quinta-feira (20), Pedro Loureiro, disse que a artista pressentiu que ia morrer . Ele cita que hoje, horas antes de ir a óbito, Elza fez fisioterapia e afirmou ter sentido um leve cansaço e, que após isso, pediu para descansar. Pedro cita ainda que a cantora apresentava voz embolada ao falar, o que preocupou a família. "Um tempo depois, ela foi até os familiares e disse: "Eu acho que eu vou morrer".

O empresário diz ainda que após o episódio, uma ambulância foi chamada para ir até a casa da cantora, mas 40 minutos depois ela apresentava um semblante "diferente" e depois "apagou".

"Foi uma morte tranquila, sem traumas, sem motivo. Morreu de causas naturais", disse Pedro.

O velório da cantora será nesta sexta-feira (21), no Theatro Municipal, no Centro da cidade. De acordo com as primeiras informações, a cerimônia, inicialmente, deve ser fechada para familiares e aberta ao público às 12h – o horário ainda será confirmado.

Elza morreu na tarde desta quinta-feira (20). Ela foi uma das maiores cantoras do país, tornou-se mundialmente conhecida por seu tom suavemente grave e levemente rouco da voz, o que a fez conquistar muitos prêmios ao longo da carreira, que seguiu com 34 discos. A intérprete faleceu no mesmo dia em que Garrincha, grande paixão de sua vida, 39 anos depois.

Aos 21 anos iniciou sua carreira artística, já com quatro filhos e trabalhando como faxineira para sustentá-los. Confiante em seu talento para cantar, por receber elogios que recebia de parentes e amigos, se inscreveu no concurso musical do programa de rádio 'Calouros em Desfile', em meados de 1953, apresentado pelo compositor Ary Barroso.

Deste episódio vem uma famosa frase de Elza, que deu nome ao seu último álbum. Quando a artista subiu ao palco, foi recebida pelo auditório e por Ary Barroso, com gargalhadas. Ary tentou ridicularizar Elza perguntando-lhe: "De que planeta você veio, minha filha?". Elza rebateu: "Do mesmo planeta que o senhor, Seu Ary. Do planeta fome."