Praia do Arpoador ficou lotada no feriado de São Sebastião - Cleber Mendes/Agência O Dia

Praia do Arpoador ficou lotada no feriado de São SebastiãoCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/01/2022 06:20

Rio - O fim de semana será daqueles de cartão-postal na cidade do Rio: céu limpo e sol a pino. Os últimos dias foram típicos de verão - sensação térmica alcançou os 50ºC -, e o sábado (22) e o domingo (23) devem permanecer iguais. O posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano mantém o tempo estável, com temperaturas elevadas.

A previsão é de que, no sábado, a máxima chegue aos 37ºC, segundo o Alerta Rio - a sensação térmica deve passar dos 40ºC. No domingo, a temperatura pode chegar a 38ºC. Os termômetros seguem nas alturas até terça-feira (25), quando deve haver máxima de 40ºC. Não há previsão de chuva para o período.

Feriado foi de praias lotadas, arrastão e correria

Imagens de confusão e correria foram flagrados pela TV Globo durante o feriado de quinta-feira, na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Com areias lotadas por conta do dia de sol, alguns banhistas relataram arrastão no local, por volta de 17h. No Twitter, pessoas que estiveram no local comentaram o princípio de tumulto.

"Não é apenas areia. Há casos diários de assaltos com uso de violência contra ciclistas e corredores na orla. Semana passada houve dois casos de arrastão reportados no Arpoador. Sensação é que a cidade está entregue", comentou um internauta.

Questionada, a PM informou que o comando da corporação empregou o planejamento previsto na Operação Verão. Segundo a corporação, equipes detectaram possíveis princípios de tumulto, com deslocamento repentino de pessoas, como no Arpoador, mas que policiais do 23° BPM (Leblon) estiveram presentes na região e não identificaram ações mais graves. Não houve registro de prisões ou apreensões na região.