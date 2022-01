Elza Soares morreu aos 91 anos - Thiago Sabino

Publicado 21/01/2022 08:16

Rio - O prefeito Eduardo Paes declarou luto oficial de três dias na cidade do Rio após a morte da cantora Elza Soares, de 91 anos, nesta quinta-feira, 20 . A decisão foi informada ainda na quinta em publicação nas redes sociais do prefeito, e foi oficializada no Diário Oficial do Município na manhã desta sexta-feira, 21.De acordo com a assessoria da artista, o falecimento ocorreu por causas naturais. Uma das maiores cantoras do país, Elza tornou-se mundialmente conhecida pelo tom grave e rouco da voz, o que a fez conquistar muitos prêmios ao longo da carreira, que seguiu com 34 discos.

Elza Soares é imortal. Faz parte da constelação das grandes personagens mundiais. É também símbolo de luta, superação, talento e perseverança. Entristece o mundo da música ao nos deixar, e no dia marcado também pelo falecimento de Garrincha, um dos seus maiores amores. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 20, 2022

A intérprete faleceu no mesmo dia em que o ex-marido e jogador de futebol Garrincha, grande paixão de sua vida, 39 anos depois. Elza será velada no Theatro Municipal nesta sexta-feira, 21. O corpo será enterrado à tarde no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.Elza Gomes da Conceição nasceu em 23 de junho de 1930 na Favela Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio. Com uma família pobre e dez irmãos, a artista viveu uma infância de trabalho pesado e fazia serviços domésticos. Aos 12 anos, foi obrigada pelo pai a casar-se com um amigo dele e foi vítima de abusos e violência doméstica.Aos 21 anos, Elza iniciou a carreira artística, já com quatro filhos. Na época, ela trabalhava como faxineira para sustentá-los. Confiante do talento que possuía, a cantora se inscreveu no concurso musical do programa de rádio ‘Calouros em Desfile’, apresentado pelo compositor Ary Barroso.Em 2000, foi premiada como 'A Voz do Milênio', pela BBC em Londres, quando se apresentou num show com Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Virgínia Rodrigues. Em 2002, o álbum 'Do Cóccix até o Pescoço' garantiu-lhe uma indicação ao Grammy.Elza lançaria outros discos, mas em 2015, com 'A Mulher do Fim do Mundo', primeiro só com músicas inéditas, ganhou amplo destaque na crítica nacional e na imprensa internacional. Em 2018, lançou 'Deus é Mulher', também bem recebido por crítica e público. Seu último disco, 'Planeta Fome', foi lançado em 2019.