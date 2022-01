Dois criminosos são presos com réplica de fuzil e drogas em comunidade de Niterói - Divulgação

Dois criminosos são presos com réplica de fuzil e drogas em comunidade de NiteróiDivulgação

Publicado 21/01/2022 08:13

Rio - Dois criminosos foram presos em flagrante, nesta quinta-feira, após tentarem fugir de uma abordagem policial, na comunidade do Jacaré, localizada em Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Com eles foram encontrados armas e grande quantidade de drogas. As identidades dos presos não foram divulgadas.



Segundo a corporação, uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava em patrulhamento de rotina pela Avenida Francisco da Cruz Nunes quando perceberam a atitude suspeita da dupla, que fugiu com a aproximação da viatura.

Após perseguição, os PMs conseguiram prender a dupla, que estava em posse de uma réplica de fuzil, grande quantidade de drogas e uma pistola.

Todo o material apreendido e os presos foram levados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.