Grumari - Reprodução

GrumariReprodução

Publicado 21/01/2022 12:03

Rio - A partir desta sexta-feira, 21, tem início a Operação Verão Prainha-Grumari, com controle do acesso aos parques municipais aos sábados, domingos e feriados. Nestes dias, a capacidade dos estacionamentos será fiscalizada e, em caso de lotação das 800 vagas (600 em Grumari e 200 na Prainha), as cancelas serão fechadas e os carros serão impedidos no local.

A ação é feita pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Subprefeitura da Barra. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, a Prainha e Grumari, na Zona Oeste do Rio, são áreas protegidas por unidades de conservação e, por isso, operações como estas são importantes para a preservação dos parques.

“São paraísos que precisam ser preservados. E temos constatado um aumento no fluxo de visitantes nesta região, por isso, reforçamos esta operação e o controle de acesso, para melhorar a qualidade e a experiência de quem visita esses parques naturais e garantir a preservação", informou Cavaliere.

Segundo a SMAC, a região conta com registros de quase 270 espécies de aves e expressiva presença de espécies endêmicas da Mata Atlântica (que só ocorrem naquele local) ou ameaçadas de extinção.