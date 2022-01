Entrega do campo aconteceu na quinta-feira, 20 - Marino Azevedo

Publicado 21/01/2022 12:38

Rio - Moradores de Vila Aliança, Zona Oeste do Rio, agora podem aproveitar o campo de futebol Aroldo Nunes da Silva, que está totalmente reformado. A entrega aconteceu nesta quinta-feira, 20, e reuniu o governador Cláudio Castro e o secretário de Esporte e Lazer, Gutemberg Fonseca. O campo fica na Praça do Aviador e há tempos esperava por revitalização.



As obras fazem parte da Lei de Incentivo ao Esporte, que recebe doações e patrocínios de diferentes setores, e foram executadas a partir da Rio Open, evento de tênis que acontece anualmente no Rio. O campo ganhou uma nova cerca metálica, troca total das telas e colocação de uma nova grama sintética.

Na abertura, o governador Cláudio Castro comemorou a reforma do campo. "Antes de tudo, é uma alegria poder voltar à Vila Aliança depois de ter prometido esta entrega que, sinceramente, é muito mais que um campo. É um equipamento social e de lazer para toda a comunidade, que merece nossa atenção e respeito", afirmou.

Já o secretário Gutemberg Fonseca, lembrou da importância do esporte na rotina das pessoas. "Eu, que tive uma carreira dentro do esporte, conheço a sua força transformadora. Poder fazer esta inauguração é também dar oportunidade para que os moradores da região tenham um equipamento esportivo de qualidade. Assim, vamos cumprindo nosso papel, que é dar acessibilidade à população através do esporte", disse.



Ainda durante a cerimônia, o governador e o secretário anunciaram a reforma da Praça do Aviador, com instalação de equipamentos para a terceira idade e para as crianças, além da reforma de outros campos de futebol da região.