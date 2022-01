Velório no cemitério e o sepultamento serão restritos aos amigos e familiares - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/01/2022 13:50

Rio - O último verso da última música cantada por Elza Soares no DVD que gravou no início da semana, em São Paulo, é um anúncio - e um resumo do que ela era. "Me deixem cantar até o fim/Até o fim eu vou cantar". Depois da gravação, cuja performance foi "fantástica", segundo seu empresário, a cantora voltou para o apartamento no Recreio, e teve dias tranquilos. Fez fisioterapia, papeou com amigos e brincou sobre futebol. Até que na tarde de quinta-feira, depois de sentir a respiração um pouco alterada, Elza se despediu.



"Chamamos a ambulância por precaução, e minutos antes ela disse: 'eles estão chegando para me buscar'", contou Pedro Loureiro, empresário de Elza. "Depois disso, a respiração foi ficando mais fraca. Quando a ambulância chegou, detectaram que os batimentos estavam fracos. Às 15h45, Elza descansou".

Com a presença de amigos, familiares, e de componentes da sua amada Mocidade Independente de Padre Miguel, o corpo de Elza foi velado durante a manhã desta sexta (21), no Theatro Municipal do Rio, no Centro, e segue de carreata durante a tarde até o cemitério Jardim Sulacap, onde será enterrada.

Elza estava há cinco meses morando no apartamento da neta, Vanessa Soares, no Recreio dos Bandeirantes. A última semana da cantora foi de muito trabalho, com uma viagem até São Paulo, mas de momentos de paz - e de brincadeiras sobre futebol.

"Gravamos o DVD da Elza em São Paulo na segunda e terça-feira. Antes de vir embora, ela chamou o maquiador, Pachu, a quem ela era apaixonada, e disse: 'Pachu, eu te amo'. Quando chegamos no Rio, quarta-feira, a cuidadora dela estava em casa. A cuidadora é torcedora do Botafogo, viu a Elza com a camisa do Flamengo e brincou: 'Vou pegar essa sua camisa e jogar água sanitária'. A Elza, divertida como sempre, respondeu: "Não esquece que é minha neta que faz seu pagamento!'. Minha avó estava assim na noite de quarta-feira. Lúcida, capaz de fazer essa tirada e de dizer que amava", contou a neta, emocionada.

Elza se mudou para o apartamento de Vanessa no dia do aniversário da neta, em 20 de agosto, e morreu exatamente cinco meses depois. Nesse período, em outubro, a cantora teve covid-19, mas, vacinada, passou altiva pela doença. "A minha avó nunca gostou de morar com família, sempre gostou de morar sozinha, mas viveu essa experiência nos últimos meses. A experiência de receber o bom dia do bisneto, receber visita da neta, ouvir música o dia inteiro. Essa convivência familiar, para ela, estava sendo deliciosa. Há muitos anos ela não tinha isso", diz Vanessa.

'Estou indo embora', disse Elza à neta

Na manhã de quinta-feira (20), dia da morte, Elza acordou bem, com uma leve fadiga, fruto de dois dias pesados de trabalho durante a gravação do DVD, que deve ser lançado no segundo semestre. A cantora fez fisioterapia e mostrou uma respiração levemente alterada. Os familiares perceberam a mudança e chamaram a ambulância, mas a cantora avisou e partiu.

"Ligamos para o médico dela, ele disse que estava tudo bem, mas que seria bom levar ao hospital. Chamamos a ambulância por precaução. Era um dia quente, de praia, então era melhor que ela não fosse de carro. Eles mandaram até um CTI, mas nesse meio tempo ela falou com a Vanessa que 'estava indo embora'. Então, como ela disse que estava indo embora poderia ser algum quadro de infecção urinária que pudesse estar causando alguma questão de delírio", contou o empresário Pedro Loureiro.