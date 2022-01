Ônibus atropelou menino e tombou, em seguida - Reprodução/Redes Sociais

Rio - Uma criança morreu e outras nove pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Rio Ita, no quilômetro dois da Via Lagos, a RJ-124, no bairro Boqueirão, em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com CCR, que administra a via, o caso aconteceu às 14h57 desta quinta-feira (20), na pista sentido Rio de Janeiro.



Ainda segundo a concessionária, o menino, que ainda não teve a identidade divulgada, estava no acostamento, quando foi atropelado pelo ônibus e morreu. Em seguida, o veículo tombou, mas não em cima da criança. Uma equipe médica da CCR socorreu nove pessoas, nenhuma delas em estado grave. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Rio Bonito e Bacaxá, distrito de Saquarema, na Região dos Lagos.

Um homem de 62 anos e uma mulher de 54 foram levados para o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo, em Bacaxá, com escoriações, onde foram atendidos e liberados. Apesar do acidente, não houve retenção de tráfego no local, segundo a concessionária. De acordo com a Polícia Militar, equipes auxiliaram no isolamento da área e no fluxo de trânsito. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso. A reportagem do Dia tenta contato com a Rio Ita.

