Com o homem, foram encontradas três facas, um celular e uma carteira - Divulgação

Com o homem, foram encontradas três facas, um celular e uma carteiraDivulgação

Publicado 21/01/2022 14:49 | Atualizado 21/01/2022 14:50

Rio - Policiais do Lagoa Presente prenderam, nesta quinta-feira (20), um homem de 51 anos em flagrante por tentativa de roubo de um carro na Rua Pacheco Leão, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Conhecido como "Velho", ele comete os crimes desde 1992 e age de forma violenta com as vítimas, sempre mulheres.

A prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina dos agentes, que perceberam movimentação na rua e uma jovem tentando impedir o roubo do seu carro. O suspeito foi abordado e com ele três facas foram encontradas. A vítima ficou com as mãos feridas, foi levada ao pronto-socorro e passa bem.



O criminoso foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde outras vítimas compareceram e o reconheceram. Ele possui 13 passagens, dentre elas por roubo, furto, estelionato e receptação. Além das facas, um celular e uma carteira foram apreendidos.