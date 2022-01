Equipe de Braz Sant'anna deixa a defesa do ex-vereador Jairinho - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/01/2022 15:54 | Atualizado 21/01/2022 15:59

Rio - A equipe de advogados que defende o ex-vereador Dr. Jairinho das acusações envolvendo a morte do enteado, Henry Borel, de 4 anos, informou na noite de quinta-feira (20) que vai deixar o caso. De acordo com o advogado Braz Sant'anna, a renúncia se deu por questão de foro íntimo. Ao DIA, ele afirmou que a equipe vai continuar no caso por mais dez dias ou até a contratação de um outro advogado, o que acontecer primeiro.



"Tenho certeza de que há nos autos do processo elementos de provas bastante favoráveis ao Jairinho, por isto acredito que o profissional que nos substituirá, fará uma excelente defesa", disse. Para a 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Jairinho ainda não nomeou uma nova defesa. A saída da equipe de Braz acontece pouco menos de uma semana depois que Monique Medeiros, mãe de Henry, disse ter sido coagida dentro da cadeia por uma advogada ligada ao ex-vereador , identificada como Flávia Pinheiro Fróes. O caso teria acontecido no dia 7 de janeiro deste ano.

A advogada em questão não pertence ao grupo Braz Sant'anna e foi contratada pela família do ex-vereador para fazer uma investigação defensiva. Flávia protocolou na última terça-feira (18) uma queixa-crime contra a defesa de Monique. A petição acusa de calúnia os advogados Thiago Minagé e Hugo Santos . O até então advogado de Jairinho não informou se a saída teria ligação com a suposta atitude da advogada da família.

A equipe de Braz Sant'anna estava na defesa de Jairinho desde 14 de abril, seis dias depois da prisão do casal.