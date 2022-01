Monique Medeiros durante audiência sobre morte de seu filho, Henry Borel - Marcos Porto/Agencia O Dia

Monique Medeiros durante audiência sobre morte de seu filho, Henry BorelMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/01/2022 13:41 | Atualizado 15/01/2022 15:17

7 de janeiro deste ano. Rio - Monique Medeiros, acusada de participar da morte do próprio filho, Henry Borel, de apenas quatro anos , junto com seu ex-companheiro, Jairo Souza Santos, o Dr. Jairinho, no dia 8 de março de 2021, disse que foi coagida dentro da cadeia por uma advogada ligada ao ex-vereador, identificada como Flávia Pinheiro Fróes. O caso teria acontecido no diadeste ano.

De acordo com a petição da defesa da mãe de Henry, a qual o DIA teve acesso, Thiago Minagé, um de seus advogados, cita que sua cliente está "apavorada". Em um trecho do documento, Monique diz que Flávia pediu para que ela assinasse um papel assumindo a culpa da morte do filho.

"Não adianta eu tentar negar, pois mais cedo ou mais tarde terei que assumir a culpa e livrar o Jairinho. Que eles dariam um jeito de me transferir ou me pegar aqui dentro", foram as palavras de Monique à sua defesa.

A petição afirma que um dia após a visitação da advogada à Monique, a mãe de Henry teria sido transferida para o Instituto Penal Santo Expedito. Por este motivo, a defesa pede para que sua cliente vá para prisão domiciliar já que ela não está segura em cárcere e sim vulnerável a ataques e ameaças.

"Observamos que as tentativas de manipulação, interferência, e agora, ameaças por parte do correu e de sua representante denota maiores cuidados e precauções. Logo, entende esta defesa, que seria prudente o desembargo do presente feito e consequente sigilo/segredo total das informações constantes dos autos que tramitarão apenas em relação à Monique".

A defesa alega ainda que no dia 13 deste mês, o advogado de uma interna, identificado apenas como Fábio, insistiu para falar com a mãe de Henry, mas ela não o atendeu. Ao ser questionado pelo representante de Monique, Fábio teria dito que ele e sua cliente eram amigos de Flávia Fróes, a quem Jairinho é ligado.

Após o episódio, Thiago Minagé pediu, nesta sexta-feira (14), o desmembramento do processo e requisitou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), cópia do livro de acesso de advogados à penitenciária onde Monique está, além de imagens de vídeo para constatar o que foi relatado.

Defesa de Flávia Fróes dá outra versão

O advogado Cláudio Dalledone, que defende Flávia Fróes, mulher que teria coagido Monique, disse que a declaração é mentirosa.

"Flávia esteve no presídio para falar com Monique Medeiros, já que desde outubro de 2021 ela foi contratada para proceder uma investigação defensiva – atividade, plenamente legal e consonante com as atribuições expressas pela Ordem dos Advogados do Brasil, que incluiu realização de oitivas e diligências investigatórias. Desta forma, Flávia Fróes foi colher informações com Monique sobre o histórico de saúde do garoto Henry", disse Dalledone.

Ele segue afirmando que Flávia foi contratada por Jairo Souza Santos Júnior, pai de Jairinho, para única e exclusivamente promover a investigação defensiva. "Em nenhum momento, Flávia Fróes se identificou ou atuou como advogada de Dr. Jairinho, muito pelo contrario, se posicionou sempre como advogada do senhor Jairo Souza Santos Júnior – pai de Jairinho".

"Especificamente sobre a petição assinada pelos advogados Thiago Miranda Minagé e Hugo dos Santos Novais, as alegações ali contidas são mentirosas e criminosas. Flávia Fróes, por meio de seu advogado, vai buscar a responsabilização de ambos na esfera cível, criminal e na OAB".

Por fim, Cláudio cita que Monique Medeiros também será interpelada judicialmente para responder sobre a falsa acusação levantada contra Flávia.

O padrasto, Dr. Jairinho, e a mãe do menino, Monique Medeiros, foram indiciados pela morte da criança, ocorrida no dia 8 de março de 2021. O casal, que está preso desde abril, responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Para a polícia, a mãe de Henry Borel era conivente com as agressões do namorado contra o filho.