Caixão da cantora Elza Soares no cemitério Jardim da saudade em Sulacap - Daniel Pinheiro/AgNews

Publicado 21/01/2022 17:03

Rio - Após cortejo em carro aberto pelas ruas do Rio, o corpo de Elza Soares foi enterrado em cerimônia restrita aos familiares, na tarde desta sexta-feira, no Cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio. A cantora morreu aos 91 anos, de causas naturais, nesta quinta-feira.

O velório da artista reuniu amigos, familiares e fãs no Theatro Municipal do Rio na manhã desta sexta-feira. Na ocasião, o grupo Elzas prestou uma homenagem a artista ao cantar a 'A Mulher do Fim do Mundo'. Por fim, o caixão foi colocado no carro dos bombeiros com uma bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de coração de Elza, e outra do Flamengo, seu time de futebol.

No percurso do cortejo até o cemitério, o caminhão passou pelo bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde Elza viveu por muitos anos. As pessoas que passavam pelo local e os moradores dos prédios aplaudiram e deram o último adeus à cantora.