Rio registrou aumento de casos de covid-19 desde a primeira semana de 2022 - Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 21/01/2022 19:56 | Atualizado 21/01/2022 19:57

Rio - O número de pessoas internadas por covid-19 no município explodiu em relação a dezembro de 2021. No comparativo realizado entre os meses, o número escalonou de 23 para 898, nesta sexta-feira (21),– um aumento de quase 4000%. Já em relação à última semana, o aumento foi de 1532%, onde a cidade do Rio registrava apenas 55 internações. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por conta do alto número de hospitalizações pela doença, a visita aos pacientes seguem suspensas pelo período de 15 dias a partir da última terça-feira (17).

De acordo com o Painel Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, 72 pessoas aguardam vagas nas unidades municipais de saúde. A taxa de ocupação do leitos está em 64%, sendo que 15,9% dos leitos são de covid-19. O tempo mínimo de espera são 9h e o máximo 96h.

A suspensão temporária das visitas também aconteceu na rede estadual. A pasta não deu prazo para o fim da proibição, mas afirmou que os acompanhantes foram avisados com antecedência. Na semana passada, as redes de saúde do estado e do município suspenderam por 30 dias a realização de cirurgias eletivas.

Rio registra mais de 21 mil novos casos e 12 óbitos em 24 horas

Entre os casos confirmados, 1.380.689 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado se manteve em 10,4%. O mesmo aconteceu com o índice de ocupação nos leitos de enfermaria que ficou em 8%. Nas últimas 24 horas, a taxa de letalidade da covid caiu para 4,43%.