Traficantes do Comando Vermelho (CV) invadem o Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio Reprodução/Redes sociais

De acordo com informações preliminares da PM, traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram o território dominado pela milícia e iniciaram um intenso confronto para expulsá-los da comunidade. Esta é a segunda tentativa do CV de dominar a região neste ano. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos durante o tiroteio. Em um deles, é possível ver traficantes em um campo de futebol. Rio - Após intensa troca de tiros nesta sexta-feira no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio , a manhã deste sábado, 22, não apresenta registros de conflitos na região. Segundo a Polícia Militar (PM), até o momento não houve prisões e apreensões no local, que conta com equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do 9º BPM (Rocha Miranda) para realizar o reforço policial.De acordo com informações preliminares da PM, traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram o território dominado pela milícia e iniciaram um intenso confronto para expulsá-los da comunidade. Esta é a segunda tentativa do CV de dominar a região neste ano. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos durante o tiroteio. Em um deles, é possível ver traficantes em um campo de futebol.

Chefe da milícia



No dia 11 de janeiro, traficantes do CV que dominam o Morro do 18, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, liderados pelo traficante “Baby”, invadiram a casa de um dos chefes da milícia da comunidade, o “Leleo”. No dia da invasão, moradores encontraram dois corpos, que seriam de paramilitares, nas ruas da comunidade. Um dos corpos foi deixado na Rua João Romeiro, e outro na Rua João Barbalho.