Rio - O governador Claudio Castro e o coronel Luiz Henrique Pires, comandante-geral da Polícia Militar, detalharam, neste sábado (12), a construção de um batalhão da corporação e a criação de um conselho integrado na Favela do Jacarezinho, primeira comunidade a receber o projeto Cidade Integrada, que promete trazer serviços assistenciais e ser sustentado em seis eixos: social, infraestrutura, transparência, econômico, diálogo e governança, e segurança. "A construção desse batalhão, é um batalhão com 400 homens. É pegar os 280 que estão na UPP do Jacarezinho, 120 que estão na UPP de Manguinhos, e construir um espaço que atenda não só a comunidade, mas que atenda um bairro inteiro. É recolocar o Jacarezinho, e depois a Muzema, na lógica de bairro, não na lógica que precisa ter uma coisa só para eles ali, que não atenda o resto. Não. É entender como bairro mesmo, o batalhão vai atender o bairro inteiro. É um investimento de R$ 18 milhões", afirmou Castro.

Claudio Castro também anunciou a criação de um conselho integrado no Jacarezinho, que promete discutir políticas públicas na região. "Esse conselho vai discutir políticas públicas. Serão 24 membros, 12 do governo, 12 da comunidade, com foco para solucionar as demandas dos moradores. Ontem mesmo (sexta) a gente teve uma demanda. A comunidade apontou possíveis exageros da Polícia Militar e ontem mesmo o secretário Luiz Henrique colocou dentro da comunidade um posto de ouvidoria da Polícia Militar, para que quem cometer excessos seja punido", destacou o governador.

"Desde a primeira fase da operação, a 1ª Delegacia Judiciária de Polícia Militar já estava de prontidão para receber qualquer denúncia da comunidade, em caso de excessos cometidos por algum policial militar; ações essas que não compactuamos. Não é isso que é passado ou treinado. Realmente ontem, no final da noite tivemos uma troca de tiros, pois a comunidade está em processo de estabilização. Em relação às denúncias que chegarem, todas serão apuradas. Teremos uma reunião de moradores da comunidade na quarta-feira (26) com o corregedor da Polícia Militar. Queremos ter essa interlocução, pois é importante para todos", disse Pires.

O primeiro passo aconteceu no último dia 19, com 1300 policiais civis e militares ocupando as comunidades do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e da Muzema, na Zona Oeste da capital, no que o governador classificou como a retomada territorial. Na ocasião, alguns especialistas questionaram quais seriam os próximos passos do Cidade Integrada além de mais uma ocupação policial em favelas e quando os outros serviços chegariam.

Durante a apresentação, Castro afirmou que o segundo passo começa ainda nesta segunda-feira (24), com obras de infraestrutura. Os serviços contemplados serão saneamento básico com tratamento de água e esgoto.

"A parte de infraestrutura, que é outro eixo, gostaria de agradecer a Aegea, porque depois de um pedido meu ela resolveu antecipar para começar agora. Então, agora, no dia 24, a concessionária já começa as intervenções que seriam feitas em três, quatro anos, em virtude de um programa desses, da questão da retomada, ela gostou da ideia e está antecipando", declarou.

Castro ainda contou que a concessionária de saneamento básico ainda estuda diminuir o valor da tarifa social de seus serviços.

"Será feito o recadastramento das residências, extensão da via para regularizar o abastecimento, revitalização do reservatório, ampliação da tarifa social, e reparo da rede. Essa questão da tarifa social, queria agradecer muito a Aegea, porque está fazendo de tudo para diminuir, inclusive, o valor da tarifa social, porque viu que o que as pessoas consomem é menor ainda que o estipulado para ser a tarifa social, para que ela seja mais social ainda e as pessoas tenham mais possibilidade de pagar", disse.

Outros projetos que iniciarão ainda em janeiro, segundo o governador, serão o 'Esporte Presente', que beneficiará 150 alunos por unidade, e 'Favela Criativa', que levará apoio aos projetos culturais das comunidades.

Investimentos voltados para a mulher, juventude e idosos

Dentre os pilares sociais do Cidade Integrada estão projetos e investimentos voltados para a mulher, para os jovens e idosos, que estão previstos para começar em fevereiro.

O 'Desenvolve Mulher' tem o objetivo de beneficiar mulheres chefes de família, com idades entre 16 e 30 anos. Serão duas mil mulheres contempladas com cursos de capacitação e incentivo ao empreendedorismo, com um auxílio mensal de R$ 300.

"A mulher mãe, chefe de família, é uma das prioridades. O Banco da Providência já começou a capacitação, ele já será implantado em fevereiro, e tem uma previsão de gastos de R$ 34,5 milhões", explicou.

Para os idosos serão realizadas atividades visando o entretenimento e cuidados com a saúde mental e física e para os jovens será desenvolvido um programa de games. Os investimentos iniciais para os dois públicos é de R$ 6,5 milhões.

"Para os idosos serão reformados espaços dentro da comunidade, para oferecer inclusão digital, capacitação e desenvolvimento psicológico. No Centro da Juventude, criaremos o 'Vem para o Game', não adianta a gente falar em jovem e não falar daquilo que interessa o jovem. Vamos falar de capacitação pela Faetec, mas tem que ser interessante para o jovem e hoje, além do esporte e da cultura, o jovem se interessa por games", disse.

Ainda serão instalados postos do Detran nas comunidades para a emissão de carteira de habilitação e do Sine, onde serão expedidos carteiras de trabalho, segunda via de documentos e ainda um contará com um banco de oferta de empregos.

O Cidade Integrada também pretende castrar 20 mil cães e gatos até dezembro. O 'RJ Pet' está previsto para iniciar em fevereiro e terá um investimento de R$ 4,1 milhões.