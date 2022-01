Segundo os agentes, a investigação durou três meses e os criminosos foram localizados após cruzamento de informações do Setor de Inteligência da delegacia - Divulgação

Publicado 23/01/2022 11:18



Rio - Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam em flagrante, neste sábado, 22, quatro homens que transportavam pistolas importadas no tanque de combustível de um carro. Eles foram capturados no bairro Santíssimo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dez armas foram apreendidas.

Segundo os agentes, a investigação durou três meses e os criminosos foram localizados após cruzamento de informações do Setor de Inteligência da delegacia. Um dos presos usava uma tornozeleira eletrônica.