As vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação

As vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São GonçaloDivulgação

Publicado 23/01/2022 11:49

Rio - Um policial militar e um outro homem foram baleados, na noite de sábado, durante diferentes tentativas de assalto em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio.



Por volta das 22h, o cabo da PM Leonardo Reiff Carlos Carvalho estava de folga quando foi abordado por um criminoso que tentou assaltá-lo. Ele reagiu a ação e acabou baleado no abdômen. O suspeito conseguiu fugir do local.



Mesmo ferido, o policial, que é lotado no 12º BPM (Niterói), conseguiu pilotar uma moto até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipuaçu e, em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Segundo a corporação, o estado do cabo é estável.



Momentos depois, um homem identificado como Rodrigo de Oliveira Carvalho, de 36 anos, também foi transferido de uma unidade de saúde de Maricá para o Hospital Alberto Torres, após ter sido atingido por um disparo de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima alegou também ter sofrido uma tentativa de roubo.

Os casos foram registrados pela 82ª DP (Maricá), que irá investigar os crimes.