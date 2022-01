Um dos locais onde a prova foi aplicada foi na Unisuam, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, e centenas de candidatos chegaram antes mesmo da abertura dos portões - Luciola Villela / Agência O Dia

Um dos locais onde a prova foi aplicada foi na Unisuam, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, e centenas de candidatos chegaram antes mesmo da abertura dos portões Luciola Villela / Agência O Dia

Publicado 23/01/2022 12:52

Um dos polos de aplicação de prova, a Unisuam, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, registrou por uma grande movimentação de candidatos. Mesmo com o forte calor que atinge a cidade, centenas de pessoas chegaram cedo ao local e chegaram a aguardar a abertura dos portões.

Tiago Ferreira, de 35 anos, é formado em Direito e já prestou outros dois concursos para a Polícia Luciola Villela / Agência O Dia

Entre os candidatos está a Tiago Ferreira, de 35 anos. Formado em direito, ele conta que essa não será a primeira vez que tenta ingressar na Polícia Civil. "Já fiz outros dois concursos da polícia e ainda farei mais três", disse.Além de auxiliar policial de necropsia, a Polícia Civil também está com vagas para outros cargos. No próximo domingo, será a vez do exame para inspetor de polícia.Em dezembro do ano passado, já haviam sido realizadas as provas para perito criminal e perito legista. A prova objetiva para delegado, que aconteceria no dia 12 de dezembro, foi suspensa por causa da forte chuva que atingiu a capital, e comprometeu a estrutura de alguns locais do certame. A nova data está prevista para o dia 13 de março.Ao todo, o concurso da Polícia Civil vai disponibilizar 400 vagas, sendo 200 para investigador; 100 para inspetor; 50 para delegado; 25 para perito legista; 10 para auxiliar policial de necropsia; 10 para técnico policial de necropsia e 5 para perito criminal.