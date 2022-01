23/05/2018 - AGÊNCIA DE NOTîCIA - PARCEIRO - Protesto de caminhoneiros contra aumento do combustível entra no terceiro dia e começa a afetar vendas na Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ), em Irajá, Zona Norte da cidade - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

23/05/2018 - AGÊNCIA DE NOTîCIA - PARCEIRO - Protesto de caminhoneiros contra aumento do combustível entra no terceiro dia e começa a afetar vendas na Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ), em Irajá, Zona Norte da cidadePaulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 23/01/2022 13:16

Rio - Um homem morreu baleado no Central de Abastecimento (Ceasa) de Irajá, às margens da Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado, 22.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41° BPM (Irajá) foram acionadas para verificar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no Ceasa. Ao chegar no local, os policiais encontraram um homem atingido pelos disparos e já sem vida no estacionamento do centro de abastecimento.

Após a chegada dos policiais, a área foi isolada e os agentes fizeram perícia no local. A motivação e autoria do crime são desconhecidas, mas serão investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital.