Cesar Maia - João Laet/arquivo O Dia

Publicado 23/01/2022 15:05 | Atualizado 23/01/2022 15:09

Rio - O vereador e ex-prefeito do Rio Cesar Maia, de 76 anos, deve ter alta nesta segunda-feira, 24, do Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi publicada pela filha dele, Daniela Maia, em sua conta de Instagram neste domingo. Ela comemorou a notícia.

"Meu pai está ótimo. Amanhã volta para casa! Aleluia. Obrigado a todos pelo carinho", escreveu Daniela, que é presidente da Riotur, órgão da Prefeitura do Rio.

O ex-prefeito do Rio testou positivo para a covid-19 na quarta-feira, 19. Ele foi internado por precaução na noite do mesmo dia. No dia 20 teve pequena queda na saturação e precisou de oxigênio. Cesar Maia tomou três doses da vacina anticovid.