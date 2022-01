Luau em Ipanema deixou areia da praia lotada na madrugada deste domingo - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 23/01/2022 15:39 | Atualizado 23/01/2022 15:43

Rio - A Praia de Ipanema amanheceu lotada neste domingo (23), por conta de um luau clandestino que começou na noite de sábado (22) e se estendeu pela madrugada. O evento, lotado de jovens e marcado pelas redes sociais, teve relatos de roubos, furtos e pancadaria.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de uma das confusões, na altura do Posto 8. O autor de um suposto roubo foi cercado e espancado por um grupo de jovens, e a pancadaria continuou mesmo com o homem caído na areia. Informalmente, frequentadores estipulam que mais de 10 mil pessoas participaram do evento, convocado pelo perfil no Instagram 'Paz e Positividade'.

Luaus clandestinos têm sido a tônica do verão carioca. Na quinta-feira passada, feriado de São Sebastião (20), um luau na Praia do Recreio também terminou em quebra-quebra e confusão.