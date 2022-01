Em uma unidade de testagem em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, cariocas foram ao longo deste domingo para fazer exame de antígeno da covid-19 - Luciola Villela/Agência O Dia

Publicado 23/01/2022 15:33

Rio - O Rio de Janeiro ainda está próximo de alcançar 1 mil internados pela covid-19. Neste domingo, o painel público da Prefeitura registrou 900 pacientes em unidades hospitalares. Em meio ao avanço do vírus no município, cariocas foram em unidades de testagem para confirmar a infecção.

Com o número divulgado no painel neste domingo, a taxa de ocupação de leitos da rede pública está em 63%. Na fila de espera, 78 pessoas aguardam vaga para o tratamento contra o coronavírus.

O número de 900 internados já supera o pico de agosto do ano passado, quando a Prefeitura estipulou regras sanitárias mais rígidas para conter o número de internações e a disseminação da variante Delta, a predominante na ocasião. A diferença é que, na época, os casos mais graves eram maioria. No dia 25 de agosto, o mais alto daquele mês, haviam 857 pessoas internadas, 507 em UTIs, e outras 350 em enfermarias.

Medidas sanitárias rígidas vigoravam na cidade: estava proibido o funcionamento de boates e casas de show, assim como a permanência de pessoas na rua da meia-noite às 5h. Atualmente, são 343 em UTIs e 559 em enfermarias - dados da última sexta-feira (21).

A Prefeitura do Rio tem uma reunião marcada com o Comitê Científico na próxima segunda-feira (24), e não está descartado o anúncio de novas restrições - atualmente, todos os eventos estão abertos, e a máscara é obrigatória somente em locais fechados. Na sexta-feira (21), o prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou o adiamento do desfile das escolas de samba para abril, no feriado de Tiradentes.

Vacinação

Em meio ao avanço da covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue o calendário de vacinação infantil. Nesta segunda e terça-feira, as crianças de 11 anos poderão ser imunizadas na repescagem. Já nq quarta, será a vez das crianças de 10 anos.





A prefeitura lembra que criança entre 5 e 11 anos com deficiência ou comorbidades também podem se vacinar, independentemente da idade que consta no calendário.