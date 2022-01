Cariocas e turistas lotam a praia do Pontal no Recreio, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (23) - Luciola Villela/Agência O Dia

Publicado 23/01/2022 16:56

Rio - O domingo (23) foi de orlas cheias da Zona Sul à Zona Oeste do Rio. Com o dia de céu limpo e termômetros na casa dos 40ºC, cariocas lotaram as areias de praias como a do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes.

Na Praia do Pontal, famílias se divertiram na areia e na água. Teve até quem se aventurasse em bolhas d'água.

Segundo o Alerta Rio, um sistema de alta pressão vai manter o tempo estável no Rio de segunda (24) até quinta-feira (27). O predomínio será de céu parcialmente nublado, com temperaturas elevadas e sem previsão de chuva.