Publicado 24/01/2022 00:00

Entre os temas da semana, estará a obrigatoriedade ou não dos alunos estarem vacinados na volta às aulas. A vacinação já mostrou sua eficácia, 88% dos internados com covid-19 na cidade do Rio não estão com ciclo vacinal completo. A saúde deve estar além de ideologias.



O verão chegou de fato no Rio e um tema já precisa ser olhado: a falta de água que assola regiões nesse período. Moradores, já cobrem de seus vereadores antes do problema chegar. Autoridades, tenham respeito e trabalhem com prevenção. Ter água é o mínimo que se deseja nesse tempo.