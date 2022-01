Polícia apreendeu veículo, pistola e telefone celular - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 23/01/2022 20:44

Rio - Uma dupla de criminosos foi presa na tarde deste domingo (23) durante fuga a bordo de um carro na Avenida Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. A prisão foi efetuada após comunicação do 16º BPM (Olaria) com o 41º BPM (Irajá).

O veículo usado pelos criminosos foi apreendido. Além dele, os policiais encontraram uma pistola com dois carregadores. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).