Trem da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Trem da SuperviaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/01/2022 08:08 | Atualizado 24/01/2022 08:09

Rio - A semana começa com atrasos em dois ramais da SuperVia. Na manhã desta segunda-feira (24), o ramal de Japeri opera com intervalos ampliados por conta de furto de cabos. O problema também acontece no ramal Saracuruna, mas por ocorrências no sistema de sinalização.

Por conta dos problemas, a comunicação é feita via rádio, e não de forma automática, o que causa atraso nos trens. Segundo a SuperVia, técnicos tentam reparar o problema e usuários são avisados pelo sistema de áudio das estações.