Postos de testagem passará a funcionar no estacionamento do Hospital Municipal Francisco da Silva Telles - Cleber Mendes

Publicado 24/01/2022 10:55 | Atualizado 24/01/2022 11:15

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou nesta segunda-feira (24) o 17° centro de atendimento e testagem de pacientes com sintomas de síndrome gripal da cidade, em Irajá, na Zona Norte. Durante a inauguração do novo centro de atendimento, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, revelou que são cerca de 670 mil cariocas que já poderiam ter tomado a terceira dose contra covid-19, mas ainda não retornaram aos postos de vacinação.

“Cerca de 46% desses pacientes [internados] não tomaram nenhuma dose da vacina. Isso é muito angustiante. Os profissionais da saúde vêem que os que não se vacinaram estão sendo internados gravemente”, lamentou o secretário, em entrevista ao ‘Bom Dia Rio’, da TV Globo.



Devido ao aumento de casos, com a disseminação da variante Ômicron, o secretário também revelou que o Rio se prepara para a abertura de novos leitos para atender pacientes que aguardam na fila por uma vaga em uma unidade de saúde. Na capital, são ao todo 73 pessoas aguardando, de acordo com Soranz.



“Nós estamos mobilizando mais de 100 leitos no Hospital Ronaldo Gazolla, 250 leitos previstos para abrir no Hospital de Bonsucesso e 150 para abrir essa semana no Hospital Clementino Fraga Filho”, explicou.

Os centros de atendimento recebem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e paladar, além de realizar testagem para covid-19. A nova unidade funcionará no estacionamento do Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, de segunda a domingo, das 8h às 17h, reforçando a assistência à população carioca.

Com isso, a cidade mantém a repescagem para os três grupos já atendidos (meninas e meninos de 11 anos e crianças com qualquer tipo de deficiência e comorbidades, independente da faixa etária) e, a partir da quarta-feira (26), avançará no calendário.



- Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, 8h a 12h Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que há a previsão de chegada de 120 mil novas doses de vacinas entre hoje e amanhã (25), sendo 30 mil da Pfizer pediátrica e 90 mil doses de CoronaVac para o público de 6 a 17 anos sem comorbidades.Com isso, a cidade mantém a repescagem para os três grupos já atendidos (meninas e meninos de 11 anos e crianças com qualquer tipo de deficiência e comorbidades, independente da faixa etária) e, a partir da quarta-feira (26), avançará no calendário.A vacinação dos outros grupos continua ocorrendo normalmente. Maiores detalhes estão disponíveis em https://coronavirus.rio/vacina/ - Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, 8h a 12h



Centros municipais de saúde

Encontre a unidade mais próxima: Clínicas da famíliaCentros municipais de saúdeEncontre a unidade mais próxima: prefeitura.rio/ondeseratendido

- Segunda a sexta, das 8h às 17h

Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu)

Arena Carioca Abelardo Barbosa (Guaratiba)

Engenhão (Engenho de Dentro) – drive-thru

- Segunda a sábado, das 8h às 17h

Arena Carioca Jovelina Pérola Negra (Pavuna)

Segunda a domingo | 8h a 17h

Clube do Servidor (Cidade Nova)

Parque Olímpico (Barra da Tijuca)

CIEP Nação Rubro Negra (Leblon)

Vila Olímpica (Complexo do Alemão)

Vila Olímpica (Honório Gurgel)

Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho)

Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande)

Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha – GREIP (Penha)

Palacete Princesa Isabel (Santa Cruz)

Faculdade Cenecista Capitão Lemos Cunha (Ilha do Governador)

Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho (Borel)

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (Acari)

Hospital Municipal Francisco da Silva Telles (Estacionamento)