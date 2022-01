Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo - Divulgação

Publicado 24/01/2022 11:45

Rio - O Programa Turismo Presente, que prevê obras de infraestrutura turística no estado do Rio de Janeiro, já tem planejamento para as cidades do interior do Estado. Lançado na última terça-feira (18) pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ/TurisRio), em parceria com a Secretaria de Estado de Cidades, o projeto determina a concepção, planejamento e execução de obras e melhorias em infraestrutura turística, podendo impactar nas 12 regiões turísticas do RJ.



Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo, destaca que não há turismo sem uma infraestrutura adequada que garanta a qualidade de vida e o bem-estar da população local e que permita a chegada e a permanência tranquila dos visitantes.

"Para agradar o turista, um destino tem que ser bom para o morador. Por isso, é fundamental que esta parceria com os municípios para execução de obras, principalmente no interior, que carecem com a falta de infraestrutura que lhes permitam receber com excelência os visitantes. Com os projetos enviados, vamos poder qualificar os municípios tanto em atrativos quanto no acesso, garantindo estradas seguras, sinalização turística adequada, entre outras possibilidades", diz.



Para os próximos meses, estão previstas reuniões para manter o diálogo institucional com os municípios e demais entes federativos, além dos órgãos públicos parceiros, que formalizam as ações. Além disso, as duas secretarias estaduais vão acompanhar e controlar a execução de todo o processo, realizar avaliações periódicas, emitindo relatórios tecnicamente embasados e editar atos e regulamentos necessários para o pleno e eficiente andamento do Programa.



O decreto do programa, assinado pelo governador Cláudio Castro em dezembro, contempla as seguintes áreas: construção, revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico, tais como saneamento básico, terminais rodoviários, fluviais e marítimos, construção e recuperação de estradas, mirantes e portais, entre outros. A implantação de ruas turísticas completas e a sinalização turística e interpretativa também fazem parte do decreto.



Conheça as ações previstas no Interior



Barra do Piraí



O secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, celebrou com o prefeito de Barra do Piraí, Mario Reis Esteves, um protocolo de intenções com objetivo de implantar o Turismo Presente no município, localizado na região turística Vale do Café. Entre as ações previstas está a obra de revitalização da praça do distrito de Vargem Alegre.

De acordo com o trade turístico da região, a iniciativa contribuirá para fomentar o turismo no local e incentivar um ambiente favorável para o desenvolvimento do turismo, gerando benefícios econômicos e sociais que ajudarão a impulsionar a economia local.



Piraí



Localizado na parte mais alta de Piraí está o Mirante do Cruzeiro. O local permite avistar as belezas dos arredores da cidade e vai passar por uma reestruturação. No local, é possível ter uma visão ampla de toda a cidade e parte da Serra das Araras. O acesso ao mesmo se dá pelo bairro do Cruzeiro. O equipamento turístico recebeu este nome devido a uma cruz fixada no topo do mirante.



Vassouras



Já em Vassouras, o protocolo de intenções assinado pelo prefeito Severino Ananias Dias Filho prevê a revitalização e sinalização do acesso à cidade, pela Estrada RJ-121. Esta melhoria contribuirá para o desenvolvimento do turismo, gerando benefícios econômicos e sociais, atraindo mais visitantes ao destino.



Volta Redonda



Em Volta Redonda está prevista a construção do centro de artesanato Espaço do Artesão. De acordo com o secretário Municipal de Cultura do município, Anderson de Souza, o investimento no artesanato será uma das prioridades para o ano de 2022.



Pinheiral



No município estão previstas as reformas da Praça Brasil e da antiga estação ferroviária. A Praça Brasil fica na região central da cidade e tem ar bucólico, além de ser bastante arborizada. Já a estação ferroviária foi construída em 1908 e tem forte potencial histórico já que ali passavam moradores e toda a produção de leite das fazendas da região.



Iguaba Grande



Em Iguaba Grande, município localizado na região turística Costa do Sol, o protocolo de intenções do Turismo Presente assinado pelo prefeito, Vantoil Medeiros Martins prevê a construção do Píer Turístico, localizado às margens da Lagoa de Araruama. Ação é um passo importante para o desenvolvimento do turismo, gerando benefícios econômicos e sociais que ajudarão a impulsionar a economia local.



Quatis



O protocolo de intenções do município, localizado na região turística Agulhas Negras, assinado pelo prefeito Aluísio d’Elias, prevê as construções do Deck Rio Paraíba e do Deck de São Joaquim, nas margens da RJ-159 e na entrada do distrito de Ribeirão de São Joaquim, respectivamente.

A ação será mais uma contribuição aos destinos do interior do Estado e criará um ambiente favorável para o desenvolvimento do turismo, gerando emprego e renda, além de movimentar a cadeia produtiva.