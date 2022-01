Condutor de balsa precisou nadar para outra embarcação após ser agredido e jogado na água - Reprodução de vídeo

Publicado 24/01/2022 16:18

Rio - Um condutor de balsa foi agredido e jogado no Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, neste domingo, por um homem que se recusou a usar máscara dentro da embarcação. Um vídeo feito por outro barqueiro mostra o momento em que o homem nada até outra balsa para sair da água, enquanto o agressor toma o leme do transporte. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira, n RJTV1, da TV Globo.

Em vídeo, o barqueiro Paulo Henrique disse que pediu ao homem que colocasse a máscara. O agressor se aproximou para argumentar, enquanto ele mostrou comunicado da empresa responsável pelo transporte, que determina o uso do equipamento de segurança. Nesse momento, o homem se aproximou e o empurrou para fora da embarcação.

Após a agressão, o homem tomou o leme da balsa e conduziu ela até o ponto de atracação, no outro lado do Canal Marapendi. O barqueiro teve ferimentos nos braços e na perna esquerda. Ele precisou passar por atendimento no Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca.