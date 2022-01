Seop apreende van pirata que fazia transporte de passageiros com adesivo falso da Secretaria de Saúde - Divulgação

Publicado 24/01/2022 16:33

Rio - Agentes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizaram na manhã desta segunda-feira, na Tijuca, Zona Norte do Rio, a apreensão de uma van pirata que se passava por um carro oficial da Secretaria Municipal de Saúde, com adesivo falso da pasta. Os fiscais estranharam o embarque de passageiros, acompanharam o automóvel e flagraram a cobrança indevida feita em um veículo totalmente irregular para a prática de transporte público.



A abordagem foi feita na Rua Santo Afonso, esquina com Major Ávila. O condutor foi autuado e a van foi removida para o depósito da Prefeitura do Rio. Desde o início do ano de 2022 foram 127 remoções de vans, sendo 34 piratas.



De acordo com a CETC, ações diárias são realizadas em toda a cidade para coibir o transporte não autorizado (veículos piratas) e para fiscalizar os veículos cadastrados no sistema de transporte complementar. Em 2021, as ações resultaram na aplicação de 13.351 multas por diversas irregularidades flagradas pelas equipes, entre elas condutor flagrado sem cinto de segurança, transitar na via exclusiva do BRT, dirigir veículo falando ao celular, paradas em locais proibidos, transitar com veículos com lotação excedente, entre outras infrações.

Além disso, as ações para coibir ilegalidades resultaram na remoção de 2.048 veículos em toda a cidade; desse total 413 eram piratas.