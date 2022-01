Prefeitura inaugurou novo centro de atendimento e testagem em Irajá, zona norte do Rio, nesta segunda-feira (24). Na foto, Augusto César com a filha Deborah Priscila. - Fabio Costa

Publicado 24/01/2022 18:30

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta segunda-feira (24), mais um centro de atendimento e testagem de pacientes com sintomas de síndrome gripal na cidade, em Irajá, na Zona Norte do Rio. A nova unidade, que atende no estacionamento do Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, de segunda a domingo, das 8h às 17h, recebe pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e paladar, além de realizar testagem para covid-19.

Para Augusto César, a nova unidade na Zona Norte vai ajudar a dar celeridade no processo de diagnóstico. "Tendo em vista o aumento de casos, vem a contribuir muito para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso e mais rápido. Eu acredito que com mais esse posto inaugurado vai dar muito mais celeridade no processo de testagem e confirmação de casos, para que a gente possa ter um isolamento mais rápido e, de certa forma, diminuir o contágio com a população", afirmou.

Ao DIA, ele ainda contou que testou positivo na última sexta-feira (21) e levou a filha para realizar o exame. "Eu testei positivo e ela (a filha) começou a ter os sintomas ontem. De imediado eu trouxe (para fazer o exame) e a gente faz um apelo à população que também está nessa situação: Se ver que tem alguém em casa que você teve contato e que já começou a ter o sintomas, traga rapidamente para ter o diagnóstico o mais rápido possível".



Pontos de testagem espalhados pela cidade



- Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, 8h a 12h:



Centros municipais de saúde

Encontre a unidade mais próxima: prefeitura.rio/ondeseratendido

- Segunda a sexta, das 8h às 17h:

Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu)

Arena Carioca Abelardo Barbosa (Guaratiba)

Engenhão (Engenho de Dentro) – drive-thru

- Segunda a sábado, das 8h às 17h:

Arena Carioca Jovelina Pérola Negra (Pavuna)

- Segunda a domingo | 8h a 17h:

Clube do Servidor (Cidade Nova)

Parque Olímpico (Barra da Tijuca)

CIEP Nação Rubro Negra (Leblon)

Vila Olímpica (Complexo do Alemão)

Vila Olímpica (Honório Gurgel)

Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho)

Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande)

Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha – GREIP (Penha)

Palacete Princesa Isabel (Santa Cruz)

Faculdade Cenecista Capitão Lemos Cunha (Ilha do Governador)

Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho (Borel)

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (Acari)

Hospital Municipal Francisco da Silva Telles (Estacionamento)